AVRUPA DİKEN ÜSTÜNDE! İSVEÇ'TE SALDIRI
İsveç'in başkenti Stockholm merkezde bir kamyonet genelde yayaların kullandığı alana girdi.
İsveç'in başkenti Stockholm merkezde bir kamyonet genelde yayaların kullandığı alana girdi. Araçlara çarptıktan sonra bir direğe çarparak duran kamyonetin sürücüsü kaçtı. Polis alarm duruma geçti. Kamyonetin çarptığı bir ticari taksi sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Aynı saatlerde Almanya'nın Münih kentindeki bir tren istasyonunda silahlı çatışma çıkmış, 1 kişi de yaralanmıştı.
kaynak:tgrthaber
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