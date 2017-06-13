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avrupa diken üstünde! isveç'te saldırı

AVRUPA DİKEN ÜSTÜNDE! İSVEÇ'TE SALDIRI

İsveç'in başkenti Stockholm merkezde bir kamyonet genelde yayaların kullandığı alana girdi.

Tarih : 13 Haziran 2017, 11:09
Puan Ver : Avrupa Diken Üstünde! İsveç'te Saldırı(6/10)5


İsveç'in başkenti Stockholm merkezde bir kamyonet genelde yayaların kullandığı alana girdi. Araçlara çarptıktan sonra bir direğe çarparak duran kamyonetin sürücüsü kaçtı. Polis alarm duruma geçti. Kamyonetin çarptığı bir ticari taksi sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Aynı saatlerde Almanya'nın Münih kentindeki bir tren istasyonunda silahlı çatışma çıkmış, 1 kişi de yaralanmıştı.



 



kaynak:tgrthaber








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