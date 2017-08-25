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Avrupa Devi Greiner, Teknik Plastik'in Tamamını Satın Aldı

AVRUPA DEVİ GREİNER, TEKNİK PLASTİK'İN TAMAMINI SATIN ALDI

Kimya, plastik ve ağır sanayide Avrupa'nın en büyük şirketlerinden olan Greiner, 2015 yılında yüzde 51 hissesini satın aldığı Teknik Plastik'in kalan hisselerini de satın aldı.

Tarih : 25 Ağustos 2017, 09:40
Puan Ver : Avrupa Devi Greiner, Teknik Plastik'in Tamamını Satın Aldı(7/10)3

1.5 milyar euro satış gelirine sahip Avusturyalı dev şirket Türkiye'deki faaliyetlerini, şirket hisseleri satın alarak genişletmeye devam ediyor. İlk olarak 2015 yılında Özata Grubu'na ait Teknik Plastik hisselerinin yüzde 51'ini satın alan ve şirketin ismini Teknik Plastik Greiner Ambalaj olarak değiştiren Greiner, aynı anda Teknik IML'nin de çoğunluk hissesini almıştı. İki ay önce de yine aynı grubun iştiraklerinden TGM Ambalaj'ı satın alan Greiner bu kez Teknik Plastik'in kalan hisselerini aldı ve şirketin tamamına sahip oldu.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Greiner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Axel Kührer, satın almanın şirketin Ortadoğu ve Asya pazarlarına girme stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi. İki yıldır Türkiye'de çok başarılı olduklarının altını çizen Kührer, Türkiye'nin çok büyük bir büyüme potansiyeli olduğunu vurguladı ve yatırımlara devam edeceklerinin sinyalini verdi.

Greiner Holding'in tamamını aldığı Teknik Plastik, önde gelen firmalara hijyenik plastik ambalaj ve otomat bardağı üretiyor. Süt ürünü ambalajında Türkiye'nin en büyük firmalarından birisi konumunda bulunuyor. Firmanın ürün gamı yaklaşık 5 bin çeşitten oluşuyor.

1868'DE KURULDU

1868 yılında Almanya'da kurulan ancak daha sonra Avusturya'ya taşınan Greiner Holding'in dört ana kolundan biri olan Greiner Ambalaj, gıda ve gıda dışı sektörlerde Avrupa'nın en büyük plastik ambalaj üreticisi. Toplam 19 ülkede faaliyet göstren şirkette 4 binden fazla çalışan bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 600 milyon euroya yakın bir satış gelirine ulaşan şirket, önceki yıla göre yüzde 3.5 büyüme gerçekleştirdi.

Çatı şirket Greiner Holding'in geçen seneki satış geliri 1.5 milyar euroya dayanırken, çalışan sayısı 9 bin 700 kişiye ulaştı. (HABERTÜRK)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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