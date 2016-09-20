

Avrupa Birliği Komisyonu; WhatsApp ve Skype gibi iletişim yazılımlarına yeni düzenlemeler için hazır olma talimatında bulundu.



Avrupa Birliği Komisyonu, vatandaşları, iletişim ve teknoloji dünyasındaki tüm konforu ve güvenliği sunmayı hazırlanıyor.



WhatsApp ve Skype gibi devler, bu politikalardan ciddi anlamdan etkilenecek. Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler, 2020 yılına kadar 5G iletişim organizasyonunu hayata geçirmeyi hedefliyor. Hedef, 1Gbps veri transferi olarak belirlendi.



Peki bunların WhatsApp ve Skype'ı ilgilendiren noktası hangisi? Yanıtlayalım: Avrupa Birliği Komisyonu, yeni iletişim protokolleri uyarınca Facebook'un WhatsApp ve Microsoft'un Skype uygulamalarının, polis ve acil sağlık aramalarında altyapı sağlamasını istiyor. Bu, bizce de son derece yerinde bir talep. İki şirketin de, bu politikaya uygun davranması bekleniyor.



Diğer bir protokol ise YouTube gibi video siteleri ile alakalı. Avrupa Birliği Komisyonu, YouTube'un telif hakkına sahip videoları yayınlamak konusunda daha dikkatli olmasını istiyor. Aba altından sopa da gösteriliyor; yani Google YouTube bu şartlara uymazsa kayda değer yaptırımlar uygulanacak gibi…



The Computer & Communications Industry Association (Avrupa Bilgisayar ve İletişim Endüstrisi Derneği) yeni yapılanma hakkında Facebook, Google, Amazon ve Microsoft için bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.



The Computer & Communications Industry Association'ın (Avrupa Bilgisayar ve İletişim Endüstrisi Derneği) 28 kuralı mevcut. Bu kurallara, dünya devlerinin nasıl tepki vereceği ise merak konusu.



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