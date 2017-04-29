AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Malta'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 16 Nisan'da gerçekleşen referandum sonuçlarına saygı duyduklarını belirtti.Avrupa Birliği, 16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği referandumuyla ilgili "Sonuçlara saygı duyuyoruz" açıklamasında bulunurken, Türkiye ile AB müzakerelerine ilişkin ise "Türkiye ile müzakereler askıya alınmadı" denildi.
kaynak:habertürk
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