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AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI


AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Tarih : 29 Nisan 2017, 09:45
Puan Ver : Avrupa Birliği'nden Türkiye Açıklaması(6/10)6


Malta'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan  Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 16 Nisan'da gerçekleşen referandum sonuçlarına saygı duyduklarını belirtti.Avrupa Birliği, 16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği referandumuyla ilgili "Sonuçlara saygı duyuyoruz" açıklamasında bulunurken, Türkiye ile AB müzakerelerine ilişkin ise "Türkiye ile müzakereler askıya alınmadı" denildi.



 



kaynak:habertürk






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