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avrupa birliği'nden trump'a acil zirve çağrısı

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN TRUMP'A ACİL ZİRVE ÇAĞRISI

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Avrupa Konseyi Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD'nin 45. başkanı Donald Trump'a tebrik mesajı gönderdi. Mektupta en kısa sürede AB ile ABD arasında bir zirve yapılması talebinde bulunuldu.

Tarih : 10 Kasım 2016, 12:52
Puan Ver : Avrupa Birliği'nden Trump'a Acil Zirve Çağrısı(7/10)5


AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Avrupa Konseyi Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD'nin 45. başkanı Donald Trump'a tebrik mesajı gönderdi. Mektupta en kısa sürede AB ile ABD arasında bir zirve yapılması talebinde bulunuldu.



AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Avrupa Konseyi Başkanı Jean-Claude Juncker ABD'nin yeni Başkan Donald Trump'a en kısa sürede AB'yi ziyaret etmesi çağrısı yaptıkları mektupta Cumhuriyetçi başkanı zaferinden dolayı kutladı. Mektupta AB ile ABD arasındaki yakın iş birliğinin önemi vurgulanarak yapılacak görüşmelerin 'AB ile ABD'nin gelecek 4 yıldaki ilişkilerinin rotasını' belirleyeceği belirtildi. Mektupta 'AB ile ABD arasındaki stratejik ortaklık, ortak değerlerimiz olan özgürlük, insan hakları, demokrasi ve pazar ekonomisine inanç üzerinde temellenmiştir' denildi.



 



 



kaynak:sabah








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