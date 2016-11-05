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'avrupa birliği'nden ayrılacağız'

'AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN AYRILACAĞIZ'

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'de Yüksek Mahkeme'ye takılan AB'den ayrılma kararının hayata geçirileceğini söyledi. May, temyiz davasını kazanacaklarından emin olduğunu ifade etti.

Tarih : 05 Kasım 2016, 10:44
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İngiltere Başbakanı Theresa May, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) takılan Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının hayata geçirileceği konusunda rahat olduğunu söyledi.



Başbakan May, Brexit' için referandum değil, parlamento mutabakatının gerektiğine hükmeden Anayasa Mahkemesi'nin 50. maddesinin hükmüne karşı temyiz davasını kazanacağından emin olduğunu ifade etti.



İngiliz yayın kurumu BBC, başbakan May'in Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ve Almanya başbakanı Angela Merkel'e 2017 Mart'ına kadar 50. madde konusunun çözüme kavuşturulacağı konusunda rahat olduğunu ifade ettiğini yazdı.








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