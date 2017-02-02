

Avrupa Parlamentosu (AP), Gürcistan vatandaşlarının Schengen bölgesine yapacakları seyahatlerde vizeden muaf tutulmasını öngören düzenlemeyi onayladı.



Brüksel'de toplanan AP Genel Kurulunda yapılan oylamada, vizelerin kaldırılması kararı 66'ya karşı 553 oyla kabul edildi. AP Raportörü Mariya Gabriel, Gürcistan'ın kriterleri karşılamak için kapsamlı reformları gerçekleştirdiğini belirterek, vize muafiyeti kararının ülkeyi AB'ye daha da yakınlaştıracağını kaydetti.







kaynak:habertürk