Avrupa Birliği, O Ülkeyle Vizeleri Kaldırıyor!
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avrupa birliği, o ülkeyle vizeleri kaldırıyor!

AVRUPA BİRLİĞİ, O ÜLKEYLE VİZELERİ KALDIRIYOR!

Avrupa Parlamentosu, Gürcistan vatandaşlarına vize muafiyeti sağlayan kararı onayladı. Karar Avrupa Konseyi'nde onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek

Tarih : 02 Şubat 2017, 17:38
Puan Ver : Avrupa Birliği, O Ülkeyle Vizeleri Kaldırıyor!(10/10)10


Avrupa Parlamentosu (AP), Gürcistan vatandaşlarının Schengen bölgesine yapacakları seyahatlerde vizeden muaf tutulmasını öngören düzenlemeyi onayladı.



Brüksel'de toplanan AP Genel Kurulunda yapılan oylamada, vizelerin kaldırılması kararı 66'ya karşı 553 oyla kabul edildi. AP Raportörü Mariya Gabriel, Gürcistan'ın kriterleri karşılamak için kapsamlı reformları gerçekleştirdiğini belirterek, vize muafiyeti kararının ülkeyi AB'ye daha da yakınlaştıracağını kaydetti.



 



kaynak:habertürk








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