İngiltere'nin AB'den çıkması için baskı artıyor. Avrupa Parlamentosu, İngiltere'nin AB'den bir an önce çıkması için müzakerelerin derhal başlatılmasını istedi.



Avrupa Parlamentosu üyeleri Brexit referandumunun sonuçları ile ilgili olarak bugün Brüksel'de bir araya geldi. Düzenlenen özel oturumda Brexit'le ilgili bir karar tasarısını kabul eden Avrupa parlamenterleri, İngiltere'nin AB'den çıkması için gerekli olan müzakerelerin bir an önce başlatılması çağrısında bulundu.







İngiltere'nin Lizbon Antlaşması'nın 50'inci maddesini mümkün olan en kısa sürede aktive etmesi istenilen karar tasarısı için 350 milletvekili kabul, 200 milletvekili ret ve 71 milletvekili de çekimser oy kullandı. Avrupa Parlamentosu ayrıca İngiltere'nin 2017'nin ikinci yarısı için öngörülen AB dönem başkanlığının da iptal edilmesini talep etti.







"Hızlı bir müzakere istiyoruz"







Oturumda yaptığı konuşmada "Hızlı bir müzakere bekliyoruz" diyen Avrupa Halk Partisi Parlamento Grup Başkanı Manfred Weber, "Uzun bir ara her iki tarafa da güvensizlik bulaştırır" şeklinde sözlerini sürdürdü.







İngiltere Başbakanı David Cameron ise 50'inci maddenin hayata geçirilmesini halefine bırakmak istiyor. Ancak yeni başbakan eylül ayında seçilebilecek.







İngilteresiz zirve hazırlığı







Brüksel'de bugün bir araya gelen Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarının da gündeminde Brexit referandumu var. İki günlük liderler zirvesinin başlangıcında açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB devlet ve hükümet başkanlarının eylül ayında İngiltere'nin bulunmadığı bir gayrı resmi zirvede daha bir araya gelmeleri önerisinde bulundu. Tusk, zirve yerinin de Slovakya'nın başkenti Bratislava olabileceğini ifade etti.







İngiltere'nin ayrılık sürecini başlatmasını isteyen Tusk, Avrupa hukukunun böyle öngördüğünü ifade etti. Tusk, "Avrupa, ayrılık sürecine bugün bile hazırdır. Sabırlı olmalıyız" şeklinde sözlerini sürdürdü.