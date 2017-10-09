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Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Finalinde İngiliz Oyuncular Islıklandı
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Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Finalinde İngiliz Oyuncular Islıklandı

AVRUPA AMPUTE FUTBOL ŞAMPİYONASI FİNALİNDE İNGİLİZ OYUNCULAR ISLIKLANDI

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde Türkiye'nin rakibi olan İngiltereli oyuncular, ısınmak için sahaya çıktıkları anda tribünlerden ıslık ve yuhalama sesleri yükseldi.

Tarih : 09 Ekim 2017, 21:00
Puan Ver : Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Finalinde İngiliz Oyuncular Islıklandı(8/10)4

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finali öncesinde İngiltere Milli Takımı'nın ıslıklanması tartışmalara yol açtı.

Finale yükselerek önemli bir başarıya imza atan Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Vodafone Park'ta İngiltere ile binlerce taraftar önünde sahaya çıktı.

ISINMAK İÇİN SAHAYA ÇIKAN İNGİLİZ OYUNCULAR ISLIKLANDI

Maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkan İngiliz oyuncular, tribündeki taraftarlar tarafından ıslık ve yuhalanmayla karşılandı.

Öte yandan seremoni öncesi çalan İngiltere Milli Marşı da bazı taraftarlar tarafından ıslıklanınca gelen tepkiler sonrası ıslık sesleri kesildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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