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AVRUPA ADALET DİVANI'NDAN SKANDAL BAŞÖRTÜSÜ KARARI


AVRUPA ADALET DİVANI'NDAN SKANDAL BAŞÖRTÜSÜ KARARI
Tarih : 14 Mart 2017, 12:54
Puan Ver : Avrupa Adalet Divanı'ndan Skandal Başörtüsü Kararı(10/10)11


Avrupa Adalet Divanı'ndan yapılan açıklamada işyerlerinin, çalışanların dini sembol niteliğinde kıyafet giymelerine yasak getirebilireceği belirtildi.



Kadınların çalışırken başörtüsü takıp takmamasına dair verdiği ilk kararda, işverenlerin gözle görülebilir dini semboller giyilmesini yasaklayabileceği kararını verdi.



Reuters'ın haberine göre Avrupa Adalet Divanı, Fransa ve Belçika'da iki kadının başörtülerini çıkarmayı reddetmelerinin ardından işten atılmaları üzerine açtıkları dava sonucu ortak karar verdi.



 



kaynak:internethaber








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