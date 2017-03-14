

Avrupa Adalet Divanı'ndan yapılan açıklamada işyerlerinin, çalışanların dini sembol niteliğinde kıyafet giymelerine yasak getirebilireceği belirtildi.







Kadınların çalışırken başörtüsü takıp takmamasına dair verdiği ilk kararda, işverenlerin gözle görülebilir dini semboller giyilmesini yasaklayabileceği kararını verdi.







Reuters'ın haberine göre Avrupa Adalet Divanı, Fransa ve Belçika'da iki kadının başörtülerini çıkarmayı reddetmelerinin ardından işten atılmaları üzerine açtıkları dava sonucu ortak karar verdi.







kaynak:internethaber