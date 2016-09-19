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avrupa, 5g bağlantıyı ücretsiz sunacak!

AVRUPA, 5G BAĞLANTIYI ÜCRETSİZ SUNACAK!

Avrupa Birliği; vatandaşlarına, 2025 yılına kadar ücretsiz 5G ve WiFi sözü verdi. Amerikalı teknoloji devi Google ise, duruma sert tepki gösterdi.

Tarih : 19 Eylül 2016, 11:37
Puan Ver : Avrupa, 5G Bağlantıyı Ücretsiz Sunacak!(5/10)3


Avrupa Birliği; vatandaşlarına, 2025 yılına kadar ücretsiz 5G ve WiFi sözü verdi. Amerikalı teknoloji devi Google ise, duruma sert tepki gösterdi.

Avrupa Birliği Komisyonunun, dijitalleşme adı altındaki yeni adımlarını – Avrupa Birliğinden Skype ve WhatsApp'a talimat – haberimizde paylaşmıştık.

Aslında AB'nin hamlesi bir başlangıçtı. Avrupa Birliği, 2025 yılına kadar tüm üyelerine, 5G hızında sınırsız internet vaat etmeyi planlıyor. Pek çok teknoloji firması ve kullanıcı, öneriyi olumlu yönde karşıladı.

Ne var ki Google, bu hamleyi olumlu karşılayan taraftan değil. Bunun nedeni, YouTube'a yüklenen videolar olarak nitelendiriliyor. Zira Avrupa Birliği Komisyonu, Google'a telif hakkında sorunlu olan videolar hakkında ciddi yaptırımlarda bulunduğunu ifade ediyor. Ancak Google da, haklı olarak şu soru soruyor: Onlarca milyon kişi, sınırsız ve ücretsiz internet erişimine sahipken, YouTube'a eklenen tüm videoları denetlememiz nasıl beklenebilir ki? Google, Avrupa Birliği Komisyonundan esneklik talep ediyor. Söz gelimi, telif hakkını ihlal eden videoların kaldırılması için ek süre talep edilebilir. Amerikalı teknoloji üreticisi, bu argümanla Avrupa Birliği Komisyonunun karşısına çıkmayı planlıyor.

Yani temelde, Amerikalı şirket, ücretsiz internete karşı değil. Aksine; reklam gelirlerini ve arama sayısını artıracağı için sıcak bakacağını söyleyebiliriz. Her şeye karşın, bazı çekinceler yönünde kolayca empati yapabiliriz.

Amerikalı teknoloji firmasının üst düzey yöneticisi Caroline Atkinson, gerekli durumların “Bilgi sahibi avukatlar” tarafından netleştirilmesi gerektiğini iddia etti.



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