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avrasya tüneli yandex navigasyon ve haritalarda

AVRASYA TÜNELİ YANDEX NAVİGASYON VE HARİTALARDA

Yandex Navigasyon ve Haritalar'a Avrasya Tüneli de eklendi. Yollarda yapılan yenilikler, en güncel yol durumu bilgileriyle sürücülerin trafikte hayatını kolaylaştıran Yandex Navigasyon ve Haritalar'da eş zamanlı olarak yer almaya devam ediyor.

Tarih : 22 Aralık 2016, 09:35
Puan Ver : Avrasya Tüneli Yandex Navigasyon Ve Haritalarda(5/10)3


Yandex Navigasyon ve Haritalar'a Avrasya Tüneli de eklendi. Yollarda yapılan yenilikler, en güncel yol durumu bilgileriyle sürücülerin trafikte hayatını kolaylaştıran Yandex Navigasyon ve Haritalar'da eş zamanlı olarak yer almaya devam ediyor.



 



Yeni yapılan yolları, köprüleri ve geçitleri hizmete açılır açılmaz sistemine dahil eden Yandex Navigasyon ve Haritalar'a Avrasya Tüneli de eklendi. İstanbul Boğazı'nın iki yakasını denizin altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, kullanıcılara sunulan rota alternatifleri arasında yer almaya başladı.



Önceki aylarda hizmete açılan Osmangazi Köprüsü'nü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü açıldıkları ilk gün sistemine dahil eden Yandex Navigasyon ve Haritalar; tüneli de hızlı bir şekilde rotalarına ekledi. Anadolu ve Avrupa yakalarını denizin altından karayolu ile bağlayarak; Kazlıçeşme-Göztepe arasını 100 dakikadan 15 dakikaya indiren tünel ve tüm bağlantı yolları Yandex Navigasyon ve Haritalar'da yer almaya başladı.



Hem İstanbul'da hem tüm Türkiye'de sürücülerin olmazsa olmaz yardımcısı haline gelen Yandex Navigasyon ve Haritalar;aranan adresleri en kısa yollardan bulmaya ve trafikte geçirilen süreyi azaltmaya devam edecek.



Steam Ödülleri Adayları Duyruldu








Etiketler: Avrasya  Tüneli  Yandex  Navigasyon  Ve  Haritalarda    haber

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