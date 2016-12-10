

İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi'nde sona yaklaşıldı. Marmaray'ın kardeşi olarak tanımlanan Avrasya Tüneli'nin 20 Aralık'taki açılışı öncesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, "Kıtalar Birleşiyor Alttan, İsmi Geliyor Halktan" sloganıyla anket başlattı. 5.4 kilometrelik iki katlı tünelin hem Avrupa hem de Asya Yakası'nda toplam 8 gişe bulunacak. Geçişler OGS ve HGS ile yapılabilecek. İnşaatın tamamlandığını belirten Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. Yetkilisi İnşaat Mühendis Umut Arda Dündar, "Mekanik ve elektrik, elektronik montajlar yapılıyor. Gişelerde entegrasyon çalışmaları tamamlanmak üzere" dedi. Dündar şu bilgileri verdi:







52 MİLYON SAAT TASARRUF: Projede yaklaşık 2 milyon metreküp kazı yapıldı, 700 bin metreküp beton, 70 bin ton demir kullanıldı. Başka bir deyişle 788 olimpik havuzu dolduracak kadar kazı yapıldı, 18 stadyum yapacak kadar beton, 10 adet Eyfel Kulesi yapacak kadar demir kullanıldı. Boğaz geçişlerinde sağlayacağı ek kapasite sayesinde yolculuk sürelerindeki kısalma ile yılda yaklaşık 52 milyon saat zaman tasarrufu sağlanacak. Araçların yaydığı emisyon miktarı (karbon monoksit, karbon dioksit, azot oksitler, partikül madde vb.) yılda yaklaşık 82 bin ton azalacak. Aynı anda 60 taşeron firmanın çalıştığı projede günde bin 800 kişiye istihdam sağlanıyor. Yapılan harcamalarla Türkiye ekonomisine günde 1.5 milyon liralık bir iş hacmi yaratılıyor.







kaynak:milliyet