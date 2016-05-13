

"Marmaray'ın kardeşi" olarak başlatılan Avrasya Tüneli, bu yıl sonunda, yani planlanan süreden 8 ay erken açılacak. Açıklama Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'dan geldi.







Projenin 2017'nin ikinci yarısında hizmete girmesinin planlandığını anımsatan YIldırım, projede sona yaklaşıldığını söyledi. Bakan, "Projeyi belirlenen zamandan 8 ay önce, 47 ay gibi kısa bir sürede tamamlamış olacağız" diye konuştu.







"Projeyi zamanından önce bitirmemiz büyük başarı"







Avrasya Tüneli'nin 2016 sonunda hizmete gireceği müjdesini veren Yıldırım, "Boğaz altından geçiş gibi çok zor fiziki şartlara rağmen kullanılan ileri teknoloji ve mühendislikle projeyi zamanından önce bitirmemiz gurur verici ve büyük başarı" dedi.







"Köprü trafiği tarihe karışacak"







Binali Yıldırım, projenin toplam yatırım tutarının 1 milyar 245 milyon doların üzerinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:







"Avrasya Tüneli'nin hizmete girmesiyle dünyanın en modern, en gelişmiş karayolu geçiş tünelini İstanbul'a kazandırmış olacağız. İstanbul trafiği nefes alacak. İstanbul'un köprü trafiği eziyeti tarihe karışacak."







Tüneli, günde 100 bin araç kullanabilecek







Avrasya Tüneli'nin hizmete alınması sonrasında günde ortalama 100 bin araç tarafından kullanılacağını dile getiren Yıldırım, iki katlı inşa edilmesi nedeniyle tünelde yol güvenliğinin en üst düzeyde olacağını vurguladı.