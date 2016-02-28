

AYD Başkanı Hulusi Belgü, "AVM veya organize perakende ticaretinin yüzde 30'u neredeyse pazar günleri yapılır. Bunu ortadan kaldırmak ticaret hayatına ihanet olur" dedi.







Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı hulusi belgü , "AVMveya organize perakende ticaretinin yüzde 30'u neredeyse pazar günleri yapılır. Bunu ortadan kaldırmak ticaret hayatına ihanet olur. (Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik) Bakanlık çok örnek bir çalışma yaptı, en geç 1 yıl içinde tam manasıyla uygulamaya başlanır" dedi.







Gümrük ve Ticaret Bakanlığının alışveriş merkezindeki (AVM) ortak kullanım alanlarına ve 400 metrekareden büyük perakende işletmelerinin görünür kısımlarına, acil tıbbi müdahale ünitesiyle iletişimi sağlamak amacıyla yeterli sayıda acil tıbbi durum butonunun yerleştirilmesini kapsayan yönetmeliğinin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi kamuoyunda yankı bulan gelişmelerden biri oldu.







Konuya ilişkin açıklama yapan AYD Başkanı Hulusi Belgü, "Bakanlık örnek bir çalışma yaptı" değerlendirmesinde bulundu.







Bundan sonraki sürecin işleyişine ilişkin de bilgi veren Belgü, yürürlüğe giren yönetmeliğin içindeki unsurların en geç 1 yıl içinde tam manasıyla uygulamaya başlanacağını, tüketicinin lehine olan bu gelişmenin, yönetmelik içindeki her şeyin tüketiciyi korumaya yönelik adımlar olduğunu söyledi.