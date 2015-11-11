

Son günlerde AVM'lerde yaşanan sağlık olaylarının ardından ilk yardım sorunu gündeme gelmişti. Yapılacak yeni düzenlemelerde ayrıca ortak kullanım alanları, outlet konsepti ve denetim ile ilgili çalışmalara da yer verilecek. Yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikler de çalışanlarla ilgili madde bulunmuyor.







40 BİN TL GİDER







Her gün milyonlarca kişinin girdiği AVM'lerde yaşanan sağlık sorunlarının ardından “ilk yardım” sorunu gündeme gelmişti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı ek yönetmelik sektör temsilcileriyle görüşülmüş ve bu alanda düzenlemeler talep edilmişti.







Yeni yılla birlikte Türkiye'deki tüm AVM'lerde ambulans bulundurulması zorunlu hale gelecek. Ayrıca AVM'nin büyüklüğü ve müşteri sayısı göz önüne alınarak doktor, hemşire ve sağlık personeli istihdam edilecek. Bu düzenlemenin AVM'lere aylık ortalama 40 bin lira maliyeti olacak.







OUTLETTE İNDİRİM







Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yapacağı yeni düzenleme perakende sektörünü de etkileyecek. Hazırlanan yönetmeliklerde ‘outlet' konseptiyle satış yapan AVM'lere de yer veriliyor.







Buna göre alışveriş merkezlerinde outlet ibaresinin kullanılması için mağazaların sürekli indirimde olması gerekiyor. Outlet içerisinde yer alan mağazaların ise satışa sunduğu ürünlerin yüzde 70'inin outlet özelliği taşıması şart olacak. Böylece outlet konseptiyle müşteri çeken AVM'lerde indirim aldatmacası da son bulmuş olacak.