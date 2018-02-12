Singapur'daki City Square Mall isimli alışveriş merkezinde bulunan çocuk oyun alanındaki havuza giren çocuk az kalsın boğuluyordu. Manzarayı gören anne panik halinde çevredekilerden yardım istedi.

40 BİN TOPLUK DEVASA HAVUZ

Vivien Low isimli kadın hayatının en büyük korkusunu yaşadığını söyledi. İçinde yaklaşık 40 bin plastik topun bulunduğu havuzun derinliğinin yaklaşık 1 metre 70 santimetre olduğu açıklandı.

KENDİ DE BOĞULUYORDU

4 yaşındaki çocuk havuzun içinde oynarken bir anda çırpınmaya başladı. Riley isimli çocuğunun boğulmak üzere olduğunu gören anne hemen top havuzuna atladı ancak o da dengesini sağlamayı başaramadı. Bir türlü tabana ulaşamayan kadın ayağa kalkmakta zorluk çekince çığlık atarak yardım istedi.

YARDIMA GELENLER KURTARDI

Sonunda yardıma gelen birileri hem kadını ve oğlunu hem de diğer iki çocuğu top havuzundan kurtardı. Oğlunu kurtaran anne, olayın videosunu Facebook'tan yayınladı.

Kaynak: haberinburada