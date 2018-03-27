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AVM yangının altından ihmal ve rüşvet çıktı, halk sokaklara döküldü

AVM YANGININ ALTINDAN İHMAL VE RÜŞVET ÇIKTI, HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Rusya'nın doğusundaki Kemerova kentinde bulunan alışveriş merkezindeki yangının ihmal nedeniyle çıktığının anlaşılması üzerine ülkedeki yüzlerce kişi sokaklara döküldü.

Tarih : 27 Mart 2018, 14:00
Puan Ver : Avm Yangının Altından İhmal Ve Rüşvet Çıktı, Halk Sokaklara Döküldü(8/10)4

Rusya'da 67 kişinin öldüğü trajik AVM yangınının ihmal sebebiyle çıktığının anlaşılması halkı sokaklara döktü. Valinin ve diğer yetkililerin istifasını isteyen protestocular, resmi ölü sayısının doğruluğunu da sorguladı.

PUTİN ZİYARET ETTİ

Yetkililer, 41'i çocuk 67 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yangının çıktığı AVM'yi ziyaret etti.

SERTİFİKALARI RÜŞVET İLE ALINMIŞ

Yangının "cezai ihmal" nedeniyle çıktığını söyleyen Putin, güvenlik sertifikasının ve bina inşası için izinlerin, rüşvet verilerek alındığını söyledi.

"AFFEDİLEMEZ"

Bakanlar Kurulu'nu da Kemerovo'da toplayan Putin, felaketin nedeninin açıklanmasını istedi ve yaşananların "affedilemez" olduğunu belirtti.

Russia Today'in haberine göre, Putin Salı günü yerel yetkililerle yaptığı toplantının ardından "Ölenlerin ve ölen çocukların sayısından bahsedildiğinde ilk hissiniz ağlamak değil, feryat etmek oluyor" dedi.

YANGIN ALARMI BOZUKTU

Rus yayın kuruluşu internet sitesindeki haberde, yangınla ilgili en az 4 kişinin gözaltına alındığı bildirdi. İncelemeleri yürüten yetkililer ise yangın alarmları bir haftadır bozuk olduğunu ve bazı acil çıkış kapılarının da kullanılamadığını kaydetti.

Acil bir durumda binanın tahliyesine yardımcı olmaları gereken güvenlik görevlilerinin ilk kaçan kişiler arasında oldukları da iddia ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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