Geçen yıl Alman mfi ile yaptığı işbirliğini sona erdiren Avm Partners, Jones Lang LaSalle (JLL) ile anlaştı.



Geçen yıl Alman mfi ile yaptığı işbirliğini sona erdiren Avm Partners, Jones Lang LaSalle (JLL) ile anlaştı. Kurumsal gayrimenkul danışmanlığı alanında hizmet veren JLL, dokuz yıldır alışveriş merkezi yönetimi ve kiralama alanında faaliyet gösteren AVM Partners'ı satın aldı