AVM GÜVENLİK NEDENİYLE BOŞALTILDI !
Kadıköy'de bir alışveriş merkezinde duyulan "tahliye edin" anonsu heyecan yarattı. Merkeze çok sayıda polis ekibi yönlendirildi, bu sırada çok sayıda kişi binayı terketmek için birbiriyle yarışti. Kaçışanların aslında olmayan olayları yüksek sesle paylaşmaları panik yaşanmasına neden oldu.
HERŞEY ANONSLA BAŞLADI
Kadıköy'de saat 15.00 sıralarında alışveriş merkezi içerisinde bir mağazadan "tahliye edin" anonsu duyuldu. O mağazanın müşterilerinden başlayarak binayı terketme çabası tüm merkezde bulunanlara yansıdı. Bu sırada hızlı adımlara binayı terketmeye çalışanların, aslında olmayan, dedikodu şeklindeki olayları yüksek sesle paylaşması panik yaşanmasına neden oldu.
"HERKES AŞAĞI ATLADI"
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