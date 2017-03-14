Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın mobil haberleşme altyapısı olmayan 1,472 yerleşim yerine mobil haberleşme altyapısı kurulması ve işletilmesi ihalesine birlikte teklif veren Avea ile Vodafone KAP'a açıklamada bulundu



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın mobil haberleşme altyapısı olmayan 1,472 yerleşim yerine mobil haberleşme altyapısı kurulması ve işletilmesi ihalesine birlikte teklif veren Avea ile Vodafone KAP'a açıklamada bulundu







Türk Telekom (TT) bağlı ortaklığı Avea ile Vodafone, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın mobil haberleşme altyapısı olmayan 1,472 yerleşim yerine mobil haberleşme altyapısı kurulması ve işletilmesi ihalesine birlikte teklif verdi.







Türk Telekom'dan KAP'a yapılan açıklamada, Avea ve Vodafone arasında proje kapsamında yapılacak işlere özgü olarak Avea yüzde 51, Vodafone yüzde 49 paya sahip olmak üzere bir iş ortaklığı kurulacağı belirtildi.







kaynak:sabah