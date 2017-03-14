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avea ve vodafone'dan sürpriz ortaklık

AVEA VE VODAFONE'DAN SÜRPRİZ ORTAKLIK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın mobil haberleşme altyapısı olmayan 1,472 yerleşim yerine mobil haberleşme altyapısı kurulması ve işletilmesi ihalesine birlikte teklif veren Avea ile Vodafone KAP'a açıklamada bulundu

Tarih : 14 Mart 2017, 11:32
Puan Ver : Avea Ve Vodafone'dan Sürpriz Ortaklık(6/10)4


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın mobil haberleşme altyapısı olmayan 1,472 yerleşim yerine mobil haberleşme altyapısı kurulması ve işletilmesi ihalesine birlikte teklif veren Avea ile Vodafone KAP'a açıklamada bulundu



Türk Telekom (TT) bağlı ortaklığı Avea ile Vodafone, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın mobil haberleşme altyapısı olmayan 1,472 yerleşim yerine mobil haberleşme altyapısı kurulması ve işletilmesi ihalesine birlikte teklif verdi.



Türk Telekom'dan KAP'a yapılan açıklamada, Avea ve Vodafone arasında proje kapsamında yapılacak işlere özgü olarak Avea yüzde 51, Vodafone yüzde 49 paya sahip olmak üzere bir iş ortaklığı kurulacağı belirtildi.



 



kaynak:sabah








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