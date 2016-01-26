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avea ve ttnet markaları tarih oldu

AVEA VE TTNET MARKALARI TARİH OLDU

İletişim operatörü Türk Telekom, entegrasyon sürecini tek marka ile devam ettiriyor. Avea ve TTNET markalarını ‘Türk Telekom' markası altında birleştiren şirket, bu markaları artık kullanmayacak.

Tarih : 26 Ocak 2016, 12:28
Puan Ver : Avea Ve Ttnet Markaları Tarih Oldu(8/10)6


Akıllı telefonlarda yazan Avea markası yerine artık Türk Telekom yazacak.

Türk Telekom'un yeni logosu



Marka birleşmesini; işgücünde hiçbir kesintiye gitmeden, servislerde herhangi bir aksama yaşamadan tamamladıklarına dikkat çeken Türk Telekom CEO'su Rami Aslan bu sayede, artık çok daha fazla hareket halinde olan müşterilerine hrhangi bir yerden dünyaya bağlanma imkanını, birden fazla cihaz ve hizmet kanalıyla sunabileceklerini vurguladı.



TEK LOGO ALTINDA BİRLEŞMENİN ARDINDAN;



- Tek marka altında birleşen Türk Telekom'un müşterileri; mobil, internet, ev telefonu ve TV hizmetlerine artık tek mağazadan, tek çağrı merkezinden ve tek internet sitesinden erişecek.



- Avea, TTNET ve Türk Telekom'un mobil, internet, ev telefonu ve TV hizmetleri, 27 Ocak 2016 itibariyle “Türk Telekom” tek markasıyla müşterilere sunulacak.



2004 YILINDA ARİA-AYCELL BİRLEŞMİŞ, AVEA DOĞMUŞTU



Aria-Aycell evliliği 2004 yılında ‘Avea' adlı ana markasını yaratmış, Aria ve Aycell'in ayrı ayrı sürdürdüğü markalarının yerini Avea almıştı. Avea markası, Aria ve Aycell'in baş harflerinin arasına ‘ve' takısının konması ile oluşturulmuştu.








Etiketler: Avea  Ve  Ttnet  Markaları  Tarih  Oldu    haber

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