

Akıllı telefonlarda yazan Avea markası yerine artık Türk Telekom yazacak.



Türk Telekom'un yeni logosu







Marka birleşmesini; işgücünde hiçbir kesintiye gitmeden, servislerde herhangi bir aksama yaşamadan tamamladıklarına dikkat çeken Türk Telekom CEO'su Rami Aslan bu sayede, artık çok daha fazla hareket halinde olan müşterilerine hrhangi bir yerden dünyaya bağlanma imkanını, birden fazla cihaz ve hizmet kanalıyla sunabileceklerini vurguladı.







TEK LOGO ALTINDA BİRLEŞMENİN ARDINDAN;







- Tek marka altında birleşen Türk Telekom'un müşterileri; mobil, internet, ev telefonu ve TV hizmetlerine artık tek mağazadan, tek çağrı merkezinden ve tek internet sitesinden erişecek.







- Avea, TTNET ve Türk Telekom'un mobil, internet, ev telefonu ve TV hizmetleri, 27 Ocak 2016 itibariyle “Türk Telekom” tek markasıyla müşterilere sunulacak.







2004 YILINDA ARİA-AYCELL BİRLEŞMİŞ, AVEA DOĞMUŞTU







Aria-Aycell evliliği 2004 yılında ‘Avea' adlı ana markasını yaratmış, Aria ve Aycell'in ayrı ayrı sürdürdüğü markalarının yerini Avea almıştı. Avea markası, Aria ve Aycell'in baş harflerinin arasına ‘ve' takısının konması ile oluşturulmuştu.