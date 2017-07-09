Avcıların Vurduğu Yaralı Yaban Domuzu, Tarlada Zihinsel Engelli Gence Saldırdı
Haluk Bilginer Ve Aşkın Nur Yengi Yeniden Evlendi
Hdp'li Pervin Buldan Kaza Geçirdi! Ameliyata Alınacak
Beşiktaş'ta Sakatlanan Gökhan Töre, 3 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Yürüyüşü Tamamlayan Kılıçdaroğlu: Kimse Son Olduğunu Düşünmesin!
Wesley Sneijder Dedikodulara Son Noktayı Koydu: Takımda Kalıyorum
Atatürk Havalimanı'nda Korku Dolu Anlar
El Arabasıyla Kırmızı Işıkta Bekleyen Vatandaş Şaşkınlık Yarattı
Emre, Mahkemede Ablalarını Döven Eşini Savundu
Sızan Formalardaki Detay, Beşiktaşlı Taraftarları Kızdırdı
25 Metrelik Gözetleme Kuleleri Yasa Dışı Geçişleri Bitirecek
Son Dakika! Kılıçdaroğlu Miting Alanına Ulaştı, "Adalet Yürüyüşü" Sona Erdi
Beşiktaş Taraftarı, Diego Costa'dan Sonra Selena Gomez'i De Beşiktaş'a Çağırdı
Caniler Her Şeyi İtiraf Etti: Bebeği Boğduk Sonra Anneye Tecavüz Ettik
Gaziantep'te Baraj Suyu Çekildi, Ölü Balıklar Karaya Vurdu
Sahneye Sarhoş Çıkan Evli Model, İngiltere'yi Karıştırdı
127 Yaşında Rekor Kırdı
Sancaktepe'de Polis İle Çatışan Çetenin Görüntüleri Ortaya Çıktı
Beşiktaş Yönetimi, Geçtiğimiz Yıl 5 Milyon Tl Zarar Eden Bjk Tv'yi Kapatıyor
Almanya Çekiliyor İddiası Sonrası İncirlik'te Hareketli Dakikalar!

Avcıların Vurduğu Yaralı Yaban Domuzu, Tarlada Zihinsel Engelli Gence Saldırdı

AVCILARIN VURDUĞU YARALI YABAN DOMUZU, TARLADA ZİHİNSEL ENGELLİ GENCE SALDIRDI

İzmir'de avcılar tarafından vurulan yaralı domuz, mısır tarlasında zihinsel engelli 27 yaşındaki Cemal Karaca'ya saldırarak yaraladı.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 20:30
Puan Ver : Avcıların Vurduğu Yaralı Yaban Domuzu, Tarlada Zihinsel Engelli Gence Saldırdı(10/10)6

İzmir'in Bergama İlçesinde, Bergama'nın kırsal Yukarıada Mahallesi'nde Şifaye Karaca ve Mustafa Karaca çifti saat 13.00 sıralarında, zihinsel engelli oğulları Cemal Karaca'yı da yanlarına alarak mısır tarlasına gitti. Avcılar tarafından vurulan yaralı domuz, mısır tarlasında zihinsel engelli 27 yaşındaki Cemal Karaca'ya saldırarak sol bacağından yaraladı.

ENGELLİ GENCİN ÇIĞLIKLARINI DUYUNCA YARDIMA KOŞTULAR

Anne ve babası tarlada çalışırken kenarda bekleyen Cemal Karaca'ya, avcılar tarafından vurulan yaralı bir yaban domuzu saldırdı. Engelli gencin çığlıkları üzerine domuzu fark eden tarlada çalışanlar yardıma koştu.

YABAN DOMUZU KAÇTI

Zihinsel engelli Cemal Karaca'yı sol bacağından yaralayan yaban domuzu, tarladakilerin müdahalesiyle kaçtı.

ENGELLİ GENÇ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Cemal Karaca, hemen bir araçla Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaca, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Avcıların  Vurduğu  Yaralı  Yaban  Domuzu  Tarlada  Zihinsel  Engelli  Gence  Saldırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER