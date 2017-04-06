İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, 2008 yılında aldıkları kararla deprem riski bulunan ilçelerden Avcılar'da 4 kattan yüksek binaların yenilenmesi önündeki en büyük engel olan 'kat yasağını' kaldıracaklarını açıkladı.



Marmara Depremi'nden etkilenen yerleşim birimleri arasında bulunan Avcılar'da kentsel dönüşümün sağlıklı yapılabilmesi amacıyla belediye bünyesinde oluşturulan Plan ve Proje Müdürlüğü, bilim insanlarının yanı sıra İBB'den uzmanları davet ederek yaptığı çalışma sonunda hazırlanan 'Acil Eylem Planı'nı uygulamaya koydu.



Belediye Meclisi 2014 yılında CHP ve AK Partili üyelerin oybirliği karar vermesi sonucu '1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne gidildi. Ayrıca İlçedeki 10 mahallede başlatılan çalışmalar kapsamında bina sayıları ve kaçar katan oluştukları tek tek tespit edildi.







kaynak:yenişafak