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avcılar'da iski borusu patladı, sokağı su bastı

AVCILAR'DA İSKİ BORUSU PATLADI, SOKAĞI SU BASTI

Avcılar'da İSKİ'ye ait su borusunun patlaması sonucu sokağı su bastı. Bir apartmanın bodrum katını da su basarken, ölen ya da yaralanan olmadı

Tarih : 10 Aralık 2015, 09:11
Puan Ver : Avcılar'da İski Borusu Patladı, Sokağı Su Bastı(10/10)7


İstanbul Avcılar'daki  Avrupa Bölgesi Terfi Merkezi Şube Müdürlüğü Tahtakale Depo ve Terfi Merkezi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle ana su borusu patladı.  Gece yarısı meydana gelen patlama nedeniyle sular metrelerce havaya yükseldi. Sokaktaki bir apartmanın bodrum katını su bastı. Patlayan borudan çıkan su sokağı basarken, bazı vatandaşlar ise evlerinden çıkamadı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri su basan apartmanın bodrum katında su tahliye çalışmaları başlattı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, elektrik trafosuna yakın yerdeki su borusunun patlaması nedeniyle elektrik kaçağına karşı mahalle sakinlerini uyardı. Ana vana kapatılarak su kaçağı durdurulurken, itfaiye ekiplerinin tahliye çalışmaları sürüyor.








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