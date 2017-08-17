AVCILAR'DA ALT GEÇİDİ SU BASTI, VATANDAŞLAR ARABALARINDA MAHSUR KALDI!
İstanbul'da, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Avcılar'da bir alt geçitte su baskını meydana geldi. Vatandaşlar arabanın içinde mahsur kaldı.
Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından sağanak yağış İstanbul genelinde etkisini göstermeye başladı.
ALT GEÇİDİ SU BASTI
Bölgesel ve kısa süreli olarak etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle Avcılar Ambarlı'da bir alt geçidi su bastı.
Su dolu alt geçitte arızalanan araçlarda vatandaşlar mahsur kaldı.
Mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanları ile araç içerisinde çıktı.
Kaynak: haberinburada
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