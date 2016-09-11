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avcılar'da 28 araç kundaklandı

AVCILAR'DA 28 ARAÇ KUNDAKLANDI

Gümüşpala Mahallesi Atelye ve Kısmet sokaklarında yüzleri maskeli, kimliği belirsiz kişilerce 28 araç ateşe verildi

Tarih : 11 Eylül 2016, 10:27
Puan Ver : Avcılar'da 28 Araç Kundaklandı(5/10)5


Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki iki sokakta park halinde bulunan 28 araç yüzleri maskeli kişiler tarafından kundaklandı.



Gümüşpala Mahallesi Atelye ve Kısmet sokaklarında park halindeki 28 araç sabaha karşı yüzleri maskeli, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Ellerinde benzin ve meşaleyle sırasıyla araçları ateşe veren zanlılar meşalelerini bırakarak olay yerinden kaçtı. Alev alan araçları mahalleli itfaiye gelene kadar kendi imkanlarıyla söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarında bulundu. Büyük maddi hasarın olduğu olay sonrası polis etraftaki güvenlik kameraları ve MOBESE'leri incelemeye aldı. Mahalleli, "Yapanları görmedik. Sokak dar olması sebebiyle itfaiye bile giremedi. Ekipler, yangına uzaktan müdahale ettiler" dedi.








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