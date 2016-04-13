AVCILAR METROBÜS DURAĞINDA HAREKETLİ DAKİKALAR
İstanbul Avcılar'da metrobüs durağında sabah saatlerinde küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, uzman ekiplerin patlamanın nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgilere göre, Avcılar metrobüs durağında sabah 08.00 sıralarında, iddiaya göre çöp kutusuna bırakılan bir poşet nedeniyle ufak çaplı patlama meydana geldi. Olay yerine bomba imha uzmanları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bomba imha uzmanları patlamanın nedenine ilişkin çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri de patlamanın meydana geldiği bölgede delil topladı.
Polis, çöp kutusuna poşet bırakan şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
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