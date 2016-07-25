

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Avatar Atakan ile Ezgi Avcı, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir AVM'de objektiflere takıldı. İkilinin sarmaş dolaş fotoğrafın aşkın belgesi olduğu haberleriyle ilgili açıklama yaptı.



Bir süredir sessizliklerini koruyan ikili sessizliğini koruyan ikili sosyal medyadan açıklama yaptı.







Ezgi Avcı sosyal medya hesabından konuyla ilgili, “Son çıkan haberi görüyorum da, artık kiminle konuşup kiminle konuşmayacağımı önceden haber mi vermem gerekiyor acaba ki yanlış taraflara çekilmesin? Ben dostumu da arkadaşımı da istediğim her zaman görebilir, istediğim yere gidebilirim, kim olduğu fark etmez. Bu haberin çıkması, sosyal medyada oluşan algıyı kuvvetlendirmek adına olmuş. Yazılmış olan yanlış ifadeleri de ayrıca kınıyorum, bu nasıl gerçekliği çarpıtmadır? Ayrıca, çok işlek olan bir AVM'de olduğumuza da tekrar dikkat çekerim. Artık bu malum konunun bu yanlış haberle bir son bulmasını ve kapanmasını ümit ediyorum” açıklamasını yaparken, Avatar Atakan ise “Gereken açıklama Ezgi tarafından yapılmıştır. Dost dost diye nicesine sarıldım, benim sadık yârim kara topraktır. Sevgiler, saygılar…” dedi.