En önemli iki ücretsiz antivürüs yazılımı olarak nitelendirebileceğimiz AVG ve Avast, yıllardır savaşan büyük geçlerdi. Ancak bu savaşı değişik bir yolla da olsa kazanan Avast oldu.



1988 yılında kurulan Çek Cumhuriyeti merkezli Avast firması 30 yılı aşkın süredir güvenlik yazılımları konusunda sektörde önemli bir yere sahip. Özellikle ücretsiz sürümü ve mobil cihazlar için olan versiyonu ile iddiasını koruyan Avast, en büyük rakiplerinden AVG'yi 1.3 milyar dolara satın aldı.



AVG'nin tamamını bünyesine katan firma bu satın alma için hisse başına 25 dolar ödedi. Normal hisse fiyatı 19 dolar olan AVG için hisse başına yaklaşık %30 daha fazla ödeyerek gerçekleştirilen bu satın alma ile birlikte Avast tam bir deve dönüştü. Zira bu satın alma ile birlikte toplam 400 milyon cihazın güvenliği Avast'ın yazılımları tarafından sağlanmış oluyor.



Avast halihazırda Free Antivirüs, İnternet Security ve Premier sürümleri ile Windows, Mac, Android ve İOS kullanıcılarına yönelik güvenlik hizmetleri sunuyor. Sadece cihaz koruması değil aynı zamanda ev ağı güvenliğini sağlamak amacıyla ev ağının ve routerın da güvenliğini sağlamaya yönelik çözümleri bulunan şirketin CyberCapture teknolojisi ile gerçek zamanlı tehdit yakalama sistemi de bulunuyor. Amazon tarafından ‘en çok satan güvenlik yazılımı' unvanına layık görülen yazılım, dünya çapında 230 milyon kullanıcıya sahip. -230 milyon kullanıcıya eklenen AVG kullanıcıları ile bu sayı 400 milyon olacak.- Avast! sadece tekil kullanıcılar için değil okullar için de ücretsiz güvenlik hizmeti sağlıyor.



Bir Çek Cumhuriyeti markası olan Avast yine Çek Cumhuriyeti'nde kurulmuş ancak şu an merkezi Hollanda olan AVG'yi satın alarak AVG'nin işletmeler için sunduğu AVG File Server Edition, AVG Antivirüs Business Ediition, AVG İnternet Secrutiy Busieness Edition gibi çözümlerinin hepsinin de sahibi oluyor.