AV TÜFEĞİYLE OYNAYAN ÇOCUK ÖLDÜ
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, 12 yaşındaki Nuri Arak, oynadığı av tüfeğinin ateş almasıyla yaşamını yitirdi.
Olay, gece geç saatlerde Siverek'e 45 kilometre mesafedeki İleri Mahallesi'nde meydana geldi. Evde oturan Nuri Arak, duvarda asılı olan babasına ait av tüfeğini alarak oynamaya başladı. Bir süre sonra tetiğe dokunmasıyla ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Nuri Arak'ın vücuduna isabet etti. Silah sesini duyan yakınlarının çağırdığı ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülen Nuri Arak, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Nuri Arak'ın cesedi otopsi için morga konulurken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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