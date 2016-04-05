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av tüfeğiyle oynayan çocuk öldü

AV TÜFEĞİYLE OYNAYAN ÇOCUK ÖLDÜ

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, 12 yaşındaki Nuri Arak, oynadığı av tüfeğinin ateş almasıyla yaşamını yitirdi.

Tarih : 05 Nisan 2016, 10:21
Puan Ver : Av Tüfeğiyle Oynayan Çocuk Öldü(5/10)2


Olay, gece geç saatlerde Siverek'e 45 kilometre mesafedeki İleri Mahallesi'nde meydana geldi. Evde oturan Nuri Arak, duvarda asılı olan babasına ait av tüfeğini alarak oynamaya başladı. Bir süre sonra tetiğe dokunmasıyla ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Nuri Arak'ın vücuduna isabet etti. Silah sesini duyan yakınlarının çağırdığı ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülen Nuri Arak, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.



Nuri Arak'ın cesedi otopsi için morga konulurken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.








Etiketler: Av  Tüfeğiyle  Oynayan  Çocuk  Öldü    haber

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