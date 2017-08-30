15 Nisan'da sona eren ve 1 Eylül'de başlayacak av sezonuyla balıkların en az yüzde 50 ucuzlayacağını belirten sektör temsilcileri, balık avı sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği (İSTBİRLİK) Başkanı Erdoğan Kartal, yeni sezona ilişkin tüm balıkçıların hazırlıklarını tamamladıklarını, ancak araya Kurban Bayramı'nın girmesiyle balıkçıların denize çıkmasının 5 Eylül'ü bulabileceğini dile getirdi.

"HAMSİDE SIKINTI OLMAYACAK"

Erdoğan Kartal, temmuzda yeni sezona ilişkin çalışma yaptıklarını söyleyerek, "Araştırmalarımıza göre bu yıl hem Karadeniz'de hem de Marmara'da hamside sıkıntı olacakmış gibi görünüyor. Hamside verimin düşmesini bekliyoruz. Hava şartlarına göre bu durum değişebilir ancak iki denizde de sıkıntılı olacak." dedi.

Palamutun geçen yıl rekor düzeyde tutulduğunu ve çok bereketli bir sezon geçirildiğini anımsatan Kartal, bu sezonda da bu balık türünün olmasını beklediklerini ifade etti.

40 YIL SONRA MARMARA'YA USKUMRU GELDİ

Kartal, "Geçen yıl eksik olan istavritin bu yıl çok iyi olmasını bekliyoruz. Ayrıca 40 yıl sonra Marmara'ya uskumru geldi. Bu balık türünde de bereketin olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Öte yandan ışıkla avcılığa müsaade edildiğini dile getiren Kartal, bu avcılık türünün uskumruya zarar verdiğini, kısa sürede balığı bitirdiğini vurguladı.

Sezonun açılmasıyla fiyatların en az yüzde 50 ucuzlayacağını kaydeden Kartal, "Şu anda 30 liraya istavrit satılıyor. Bu en fazla 15 liraya satılacaktır. Fiyat düşüşü istavritte yüzde 60'ları, Karadeniz mezgitinde yüzde 70'i bulabilir." dedi."ANA TÜRLERDE SIKINTI BEKLEMİYORUZ"

İstanbul Su Ürünleri Hali Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) Başkanı İrfan Mazlum ise her sezonun başında istavrit, palamut, çinekop ve lüfer çıkartıldığını, bu 4 ana türde herhangi bir sıkıntı beklemediklerini anlattı.

Palamutun geçen yıl çok iyi çıktığını, bu balıktan fazlasıyla tuttuklarını dile getiren Mazlum, palamut için bu yıl da herhangi bir azlık beklemediklerini vurguladı.

Kolisi 15-20 liraya satılan sardalyanın şu anda 250 liraya kadar çıktığını dile getiren Mazlum, balık fiyatlarının sezon açılmasıyla birlikte düşeceğini aktardı.

Kaynak: haberinburada