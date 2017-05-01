

Otomobil severler bu yıl 16'ncısı düzenlenen İstanbul Autoshow 2017 Fuarı'na büyük ilgi gösterdi. "Geleceğe Yakından Bakın" teması ile kapılarını 20 Nisan'da açan İstanbul Autoshow'u, basın ve VIP günü dahil 11 gün sonunda yarım milyonu aşkın kişi ziyaret etti.



2015'teki fuarın ziyaretçi sayısı 595 bin kişiydi. TÜYAP Fuarcılık ve Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) işbirliğiyle düzenlenen İstanbul Autoshow 2017'de, Türkiye'de faaliyet gösteren ve ODD bünyesinde yer alan otomotiv markalarının yanı sıra, teknoloji, inovasyon, bilişim, aksesuar ve yan sanayi firmaları, Sivil Toplum Örgütleri ve basın kuruluşları katıldı.



ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, Autoshow Fuarı'nın geçen yıla göre daralan otomotiv pazarına pozitif etkisi olduğuna dikkat çekti. Erce, "Büyüyen iç pazarından alacağı güçle küresel arenada Türkiye otomotiv sektörünün rekabetçiliğinin artması ekonomimiz açısından büyük önem taşımaktadır" dedi. TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü de, fuarda ilk defa lansmanı yapılan modellerin büyük ilgi gördüğünü kaydetti. Ayrıca fuar boyunca gerçekleşen sıcak satışların sektöre pozitif etki yarattığını söyledi.











kaynak:sabah