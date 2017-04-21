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autoshow'a hangi firmalar katılıyor, ücretler ne kadar?

AUTOSHOW'A HANGİ FİRMALAR KATILIYOR, ÜCRETLER NE KADAR?

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen "İstanbul Autoshow" kapılarını VIP ziyaretçileri ve basın mensuplarına açtı.

Tarih : 21 Nisan 2017, 09:49
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TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen fuarda, ODD bünyesindeki 19 otomotiv markasının yeni ve satışı devam eden otomobilleri sergileniyor.



Yarın genel ziyarete açılacak fuarda, piyasadaki en uygun fiyatlı otomobillerden milyonlarca liralık otomobillere kadar geniş seçenekler sunuluyor.



Bugünün ve geleceğin teknolojilerinin sergilendiği fuara, Alfa Romeo, Aston Martin, Dacia, DFSK, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Lexus, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Smart, Ssangyong ve Toyota katılıyor.



Fuarda, otomotiv markalarının yanı sıra, teknoloji, inovasyon, bilişim, aksesuar ve yan sanayi firmaları, sivil toplum örgütleri ve basın kuruluşları da yer alıyor. Özellikle sektörel basının yer aldığı "Basın Sokağı" da ziyaretçilerin ilgisini bekliyor.



 



kaynak:ahaber








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