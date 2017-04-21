21-30 Nisan 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Autoshow 2017'de, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, “Geleceğin Yanında, Geçmişe de Yakından Bakın” sloganı ve 21 klasik araçla nostalji rüzgarları estirecek…



21-30 Nisan 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Autoshow 2017'de, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, “Geleceğin Yanında, Geçmişe de Yakından Bakın” sloganı ve 21 klasik araçla nostalji rüzgarları estirecek…



Otomotiv sektörün güç gösterisi niteliğinde gerçekleşecek Autoshow 2017'de markalara ait son modellerin yanı sıra geleceğin teknolojileri de sergilenecek. Türkiye'nin ve otomotiv sektörümüzün yurtiçi ve yurtdışındaki itibarına ve bilinirliğine katkı sağlayacak organizasyona İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği de 21 klasik araçla katılarak,ticari bir amacı olmadan,otomotiv teknolojisinin bir asırlık serüvenine ışık tutmaya çalışacak.Fuarda yer alacak İKOD klasik araç sergisinde, 1934 Ford Truck,1946 Chevrolet Woody Wagon,1948 Desoto,1955 Plymouth,1956 Chevrolet,1975 Citroen,1982 School Bus,Anadol Böcek gibi döneminin çok özel marka ve modelleri Autoshow 2017 ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak. İKOD standında 23 Nisan günü ise Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Silivri Özel Çizgi Öğrencileri arasında klasik otomobil beğeni yarışması yapılacak. Basın ve VIP Günü açılışında İKOD'un klasik araç sergisini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik,Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, radyocu Nihat Sırdar gibi isimler ziyaret ettiler.



Otomobil dünyasının kalbinin atacağı Autoshow 2017'de klasik araçlar, estetik çizgileri, krom aksesuarları, mükemmel el işçilikleri , konforları ve güçleriyle günümüzün sıra dışı teknolojileriyle üretilmiş araçlarının yanında adeta biz hala buradayız diyecekler.