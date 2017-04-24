

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen İstanbul Autoshow 2017 Fuarı'nı Basın ve VIP günü dahil ilk 3 gün sonunda 101 bin 278 kişi ziyaret etti.Bugünün ve geleceğin teknolojilerinin sergilendiği İstanbul Autoshow 2017, 30 Nisan saat 21.00'e kadar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açık tutacak. "Geleceğe Yakından Bakın" teması ile kapılarını açan fuarda, otomobil firmalarının yanı sıra teknolojiye yatırım yapmış, bu alanda faaliyet gösteren şirketler de katılıyor. Autoshow'da dikkat çeken yeni modeller şöyle: "Aston Martin Vulcan, Jeep Compass, Toyota Yaris, Opel Insignia, Ford Fiesta, Ford GT Race, Hyundai i30 ve Ioniq, Honda yeni Civic Type R ve NSXn, SsangYong XAVL konsept, Vision Mercedes- Maybach 6 konsept, Peugeot 5008, Alfa Romeo Stelvio, Lexus GT200h."



Autoshow'un en pahalısı







İngiliz efsanesi Aston Martin'in sürprizi, sadece 24 adet üretilen Vulcan oldu. Vulcan, 7 litrelik V12 motora sahip ve 800 bg güç üretiyor. Satış fiyatı 2.4 milyon pound olan bu özel otomobilin tamamı satıldı.



Sahibinin izniyle sergilendi







Ford, Autoshow'da Ford GT modelini sergiliyor. 500 adet üretilen Ford GT'nin fiyatı 1-1.3 milyon dolar arasında değişiyor. Ford, bu özel otomobili sahibi İntercity Başkanı Vural Ak'ın izniyle sergiledi.







kaynak:teknokulis