İhlas Ev Aletleri tarafından geliştirilen ve ABD Merkezli Ulusal Hijyen Vakfı (NFS) standartlarına sahip tüm parçaları tek bir cihazda toplayan Aura Cebilon, 40 ülkeye ihraç edilecek



İhlas Ev Aletleri, TÜBİTAK'ın desteğiyle geliştirdiği Aura Cebilon Unique Reverse Osmosis Su Arıtma Cihazı ile Amerikan standartlarını Türkiye'ye getirdi. İhlas Pazarlama A.Ş. tarafından satışa sunulan ve ABD Merkezli Ulusal Hijyen Vakfı (NFS) tarafından belgelenen tüm parçaları tek bir cihazda toplayan Aura Cebilon aynı zamanda Türkiye'nin en akıllı su arıtma cihazı olma özelliği taşıyor.



Cihazın tanıtım toplantısında konuşan İhlas Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Türkiye'yi 25 yıl önce su arıtma cihazıyla tanıştıran ilk firma olduklarını belirterek, "Türkiye'de 75 ilde 275 ilçede 700'ün üzerinde lokasyonda faaliyet gösteriyoruz. Günde 4200 eve servis ve bakım hizmeti vermek için giriyoruz. Hergün 1200 evde demo yapıyoruz. 25 yıl süre boyunca hiç bir zaman önceliğimiz fiyat rekabeti ve ucuzluk olmadı. Her zaman evlere sağlıklı ve kaliteli ürünleri sunmaya odaklandık. 25 yıldır Türkiye'nin her mahallesine kesintisiz servis hizmeti verdik" dedi.