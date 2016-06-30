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audrey hepburn'un mektupları 15 bin dolara satıldı

AUDREY HEPBURN'UN MEKTUPLARI 15 BİN DOLARA SATILDI

Hollywood'un efsanevi isimlerinden Audrey Hepburn'un mektupları, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen açık artırmada 15 bin dolara alıcı buldu.

Tarih : 30 Haziran 2016, 15:43
Puan Ver : Audrey Hepburn'un Mektupları 15 Bin Dolara Satıldı(10/10)7


Hollywood'un efsanevi isimlerinden Audrey Hepburn'un mektupları, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen açık artırmada 15 bin dolara alıcı buldu.



Bonhams Müzayede Evi, ünlü oyuncunun 1951-1960 yılları arasında akıl hocası ve dostu Sir Felix Aylmer'e gönderdiği 10 mektubu, adının açıklanmasını istemeyen bir koleksiyoncunun satın aldığını açıkladı.



Mektuplara 5 bin 500 dolar değer biçilmişti.



Ünlü oyuncu, nişanlısı James Hanson'dan ayrıldıktan sonra yazdığı mektubunda yaşadığı üzüntü ve düş kırıklığını anlatıyor.








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