Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

audi'nin elektrikli konseptini ortaya çıkardı!

AUDİ'NİN ELEKTRİKLİ KONSEPTİNİ ORTAYA ÇIKARDI!

Audi‘nin merakla beklenen elektrikli SUV konsepti, ilk detaylı görselleriyle tasarımcısının eliyle karşımızda. geleceğin kapılarını açmaya hazırlanıyor otomobil fuarı‘nda önemli bir döneme adım atmayı başardı.

Tarih : 18 Nisan 2017, 10:31
Puan Ver : Audi'nin Elektrikli Konseptini Ortaya Çıkardı!(10/10)7


Audi'nin elektrikli otomobil imzası E-tron'un geleceği kapılarını açmaya hazırlanan Şanghay Otomobil Fuarı'nda önemli bir döneme adım atmaya hazırlanıyor. Markanın ilk detaylarını kısa bir teaser videosuyla geçtiğimiz hafta içerisinde verdiği elektrikli SUV konsepti tanıtımına günler bu kez detaylı proje çizimleriyle karşımıza çıktı. E-Tron Sportback adıyla tanıtılacağı açıklanan modelle ilgili ilk detaylar tıpkı Q8 konseptinde olduğu gibi tasarım Audi'nin tasarım şefi March Lichte'den geldi. İlk adımda örtülüğü olarak gördüğümüz modelin paylaşılan tasarım çizimleriyse şimdiden heyecan verici



AUDİ DİKKAT ÇEKECEK



BMW X6 ve Mercedes GLE Coupe'ya yakın formlarda gördüğümüz modelin tasarım dili doğrusunu söylemek gerekirse Audi ile ilgili gelecek beklentilerimizi oldukça yükseltmemize vesile oluyor. Q8'de yer verilen arka LED tasarımının E-Tron Sportback'te de kullanıldığını gördüğümüzü de ilk adımda belirtmekte fayda var. Teknik detayları her zaman olduğu gibi şu anlık gizli tutulan aracın ön tasarımında ışıklandırılmış olan logo ve araca ciddi oranda karakter katan far tasarımı öne çıkıyor. Boyutsal olarak Q8'den düşük olmasını beklediğimiz E-Tron Sportback üzerinde sır perdesi önümüzdeki hafta içerisinde kalkacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Audi  Nin  Elektrikli  Konseptini  Ortaya  Çıkardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER