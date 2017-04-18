

Audi'nin elektrikli otomobil imzası E-tron'un geleceği kapılarını açmaya hazırlanan Şanghay Otomobil Fuarı'nda önemli bir döneme adım atmaya hazırlanıyor. Markanın ilk detaylarını kısa bir teaser videosuyla geçtiğimiz hafta içerisinde verdiği elektrikli SUV konsepti tanıtımına günler bu kez detaylı proje çizimleriyle karşımıza çıktı. E-Tron Sportback adıyla tanıtılacağı açıklanan modelle ilgili ilk detaylar tıpkı Q8 konseptinde olduğu gibi tasarım Audi'nin tasarım şefi March Lichte'den geldi. İlk adımda örtülüğü olarak gördüğümüz modelin paylaşılan tasarım çizimleriyse şimdiden heyecan verici







AUDİ DİKKAT ÇEKECEK







BMW X6 ve Mercedes GLE Coupe'ya yakın formlarda gördüğümüz modelin tasarım dili doğrusunu söylemek gerekirse Audi ile ilgili gelecek beklentilerimizi oldukça yükseltmemize vesile oluyor. Q8'de yer verilen arka LED tasarımının E-Tron Sportback'te de kullanıldığını gördüğümüzü de ilk adımda belirtmekte fayda var. Teknik detayları her zaman olduğu gibi şu anlık gizli tutulan aracın ön tasarımında ışıklandırılmış olan logo ve araca ciddi oranda karakter katan far tasarımı öne çıkıyor. Boyutsal olarak Q8'den düşük olmasını beklediğimiz E-Tron Sportback üzerinde sır perdesi önümüzdeki hafta içerisinde kalkacak.







kaynak:sabah