Audi, otonom sürüş konusunda önemli bir noktayı aşan ilk otomobil üreticisi olabilir automotive News'in söylediğine göre Audi'nin yeni nesil A8 araçları bu yılın ilerleyen zamanlarında satışa sunulduğunda SAE Seviye 3 otonom sürüş yeteneğine sahip olacak.



Seviye 3'ün anlamı, aracın kendisini kontrol edebilmesi ve çevresini algılayabilmesi anlamına geliyor. Başka bir deyişle sürücü, sadece bir şeyler yanlış giderse devreye giriyor.



Daha belirgin bir şekilde belirtmek gerekirse, 2018 Audi A8 "gelen trafikten fiziksel olarak ayrılmış ağır yoğunluktaki otoban yollarda" kendisini sürebilecek.



Bu sistemin, insanların her an direksiyona geçmeye hazır olmalarını gerektiren Tesla'nın Autopilot'una göre daha üst seviye olduğu rahatlıkla söylenebilir.







kaynak:sabah