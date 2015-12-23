

Dünya otomobil endüstrisinin lider isimlerinden VW Group, önümüzdeki ay hidrojen yakıt hücreli bir SUV modeli duyurmanın hazırlığında. Audi markası altında duyurulacak olan modele ilişkin ilk bilgiler haberimizde.



Son ayların en çok konuşulan otomobil markası olan Volkswagen bu sefer sevindirici bir haber ile gündeme geldi. VW Group çatısı altındaki lüks marka Audi'nin hidrojen ile çalışan bir araç duyuracağı söyleniyor. Firma, emisyon skandalı sebebiyle ciddi cezalar ödemeye mahkum edildi. Elektrikli bir araç duyuracağı da söylenen VW, cezalardan sonra çevreci bir marka olmayı kafasına koymuş olabilir.



Almanya basınında yayınlanan habere göre Audi Q6 şasesi üzerine inşa edilecek olan konsept bir araçtan bahsediliyor. Bu aracın önümüzdeki ay ABD Detroit Auto Show'da görücüye çıkacağı iddia ediliyor. Aracın en önemli özelliği ise hidrojen yakıt hücrelerine sahip olacak ve SUV klasmanında boy gösterecek. Araç ile ilgili bunlar dışında basınla paylaşılan tek cümle “Yeni bir sürüş teknolojisine sahip.” şeklinde. Yani konu henüz gizemini koruyor.



Ancak hem Volkswagen hem de Audi'den böyle bilgilerin basına sızması iddiaların gerçekliğini artırıyor. Çünkü hidrojenle çalışan araçlar daha önce yapılmamış değil. Toyota Mirai, Honda FCV gibi diğer alternatifler de mevcut. Bu iddiayı destekleyen bir konsept önümüzdeki ay lanse edilirse, VW Group'un gerçekten köklü değişiklikler yapmak istediğini anlarız. Gelişmeler için takipte kalın.



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