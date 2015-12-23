O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

audi'den hidrojenle çalışan araç mı geliyor?

AUDİ'DEN HİDROJENLE ÇALIŞAN ARAÇ MI GELİYOR?

Dünya otomobil endüstrisinin lider isimlerinden VW Group, önümüzdeki ay hidrojen yakıt hücreli bir SUV modeli duyurmanın hazırlığında. Audi markası altında duyurulacak olan modele ilişkin ilk bilgiler haberimizde.

Tarih : 23 Aralık 2015, 09:53
Puan Ver : Audi'den Hidrojenle Çalışan Araç Mı Geliyor?(7/10)6


Dünya otomobil endüstrisinin lider isimlerinden VW Group, önümüzdeki ay hidrojen yakıt hücreli bir SUV modeli duyurmanın hazırlığında. Audi markası altında duyurulacak olan modele ilişkin ilk bilgiler haberimizde.



Son ayların en çok konuşulan otomobil markası olan Volkswagen bu sefer sevindirici bir haber ile gündeme geldi. VW Group çatısı altındaki lüks marka Audi'nin hidrojen ile çalışan bir araç duyuracağı söyleniyor. Firma, emisyon skandalı sebebiyle ciddi cezalar ödemeye mahkum edildi. Elektrikli bir araç duyuracağı da söylenen VW, cezalardan sonra çevreci bir marka olmayı kafasına koymuş olabilir.



Almanya basınında yayınlanan habere göre Audi Q6 şasesi üzerine inşa edilecek olan konsept bir araçtan bahsediliyor. Bu aracın önümüzdeki ay ABD Detroit Auto Show'da görücüye çıkacağı iddia ediliyor. Aracın en önemli özelliği ise hidrojen yakıt hücrelerine sahip olacak ve SUV klasmanında boy gösterecek. Araç ile ilgili bunlar dışında basınla paylaşılan tek cümle “Yeni bir sürüş teknolojisine sahip.” şeklinde. Yani konu henüz gizemini koruyor.



Ancak hem Volkswagen hem de Audi'den böyle bilgilerin basına sızması iddiaların gerçekliğini artırıyor. Çünkü hidrojenle çalışan araçlar daha önce yapılmamış değil. Toyota Mirai, Honda FCV gibi diğer alternatifler de mevcut. Bu iddiayı destekleyen bir konsept önümüzdeki ay lanse edilirse, VW Group'un gerçekten köklü değişiklikler yapmak istediğini anlarız. Gelişmeler için takipte kalın.



Rahatlamak ve odaklanmak için 5 mobil uygulama!








Etiketler: Audi  Den  Hidrojenle  Çalışan  Araç    Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER