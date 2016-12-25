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audi q8 konsepti ortaya çıktı

AUDİ Q8 KONSEPTİ ORTAYA ÇIKTI

Audi tarafından Detroit Otomobil Fuarında tanıtılması beklenen yeni Q8 modeli konsepti Alman üretici tarafından ortaya çıkarıldı.

Tarih : 25 Aralık 2016, 11:58
Puan Ver : Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı(9/10)9


Alman otomotiv devi Audi tarafından tasarlanan Q8 SUV modeli ile ilgili konsept tasarımı Detroit Otomobil Fuarına çok kısa bir zaman kala basına dağıtıldı.



Tasarım açısından bir bakış attığımızda bizi ilk olarak oldukça fazla keskin hatlar karşılıyor. Aynı aileden olan Audi Q7 ile aynı yeri paylaşmaya hazırlanan model serideki en tepe yere konumlanacak. Bu yeni modelde turbo benzinli ile dizel V6 ve V8 motor seçenekleri ile kullanıcıya ulaşacak. Ayrıca diğer bir durumda paylaşılan görüntülerden yola çıkılacak olunursa modelin birde  hibrit seçeneği kullanıcıya sunulacak olması. İç kısımda 4 koltuk ve 48V elektrik sisteminin yanında  OLED yüksek çözünürlüklü dijital ekranlar ve otonom sürüş fonksiyonları ile hazır halde gelecek.



Ürünün fiyatına bakacak olursak,  3.0TDI motorlu standart versiyon için sürücüler £55,000 rakamını gözden çıkarmak zorunda kalacak.








Etiketler: Audi  Q8  Konsepti  Ortaya  Çıktı    haber

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