

Alman otomotiv devi Audi tarafından tasarlanan Q8 SUV modeli ile ilgili konsept tasarımı Detroit Otomobil Fuarına çok kısa bir zaman kala basına dağıtıldı.



Tasarım açısından bir bakış attığımızda bizi ilk olarak oldukça fazla keskin hatlar karşılıyor. Aynı aileden olan Audi Q7 ile aynı yeri paylaşmaya hazırlanan model serideki en tepe yere konumlanacak. Bu yeni modelde turbo benzinli ile dizel V6 ve V8 motor seçenekleri ile kullanıcıya ulaşacak. Ayrıca diğer bir durumda paylaşılan görüntülerden yola çıkılacak olunursa modelin birde hibrit seçeneği kullanıcıya sunulacak olması. İç kısımda 4 koltuk ve 48V elektrik sisteminin yanında OLED yüksek çözünürlüklü dijital ekranlar ve otonom sürüş fonksiyonları ile hazır halde gelecek.



Ürünün fiyatına bakacak olursak, 3.0TDI motorlu standart versiyon için sürücüler £55,000 rakamını gözden çıkarmak zorunda kalacak.