1995 kilogram olan yüksüz ağırlığıyla sınıfının en hafifi olan Güncel Audi Q7'nin ağırlığı önceki nesline göre 325 kg daha az.



1995 kilogram olan yüksüz ağırlığıyla sınıfının en hafifi olan Güncel Audi Q7'nin ağırlığı önceki nesline göre 325 kg daha az. Audi Q7, aynı zamanda oldukça iyi karbondiyoksit emisyon salınımı değerleri de veriyor; Audi mühendisleri Q7'nin yakıt tüketimini yüzde 28 (TFSI) ve yüzde 23 (TDI) oranlarında düşürdü.



Audi Q7'de sunulan olan 3.0 TDI quattro , 272 hp gücü ve 600Nm torkuyla, 0'dan 100 kilometre hıza saatte 6,3 saniyede ulaşıyor. Dizel V6 motor 100km'de sadece 5,7 lt tüketiyor ve bu da kilometre başına 149 gram emisyon salınımına sahip.



Eski ağırlığından 325 kg daha hafif ve ağırlık merkezinin de daha aşağıda konumlandığı çevik bir yapıya bürünen Yeni Q7 geliştirilen sürüş özellikleriyle geri dönüyor. Yenilenen ölçüleri ile segmentinin en geniş hacimli otomobili Yeni Q7, dış boyutları küçülmüş olmasına rağmen yolcular ve bagaj için daha fazla iç alan sunuyor. İnovatif yardımcı sistemler ve bilgi-eğlence sistemleri bu SUV modelini benzerleri arasında öne çıkarıyor. Audi'nin Ultra felsefesi ile yenilen verimli motor, fabrika verilerine göre ortalama yüzde 26 daha az yakıt tüketimi sunuyor. Sadece 5,7 lt tüketiyor ve bu da kilometre başına 149 gram emisyon salınımına sahip.



Audi Q7'de, üst sınıftan beklenildiği gibi adaptif hız kontrolü ve sıkışık trafik asistanı gibi üstün teknolojiler de bulunuyor. Alman üreticinin tek dezavantajı ise, son zamanlarda Volkswagen Group'un karşılaştığı emisyon skandalı.



Q7, ülkemizde 103.000 ile 250.000 euro arasında değişen fiyatlara sahip.



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