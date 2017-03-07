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Audi Q5, Güvenlik Testinden 5 Yıldız Aldı
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audi q5, güvenlik testinden 5 yıldız aldı

AUDİ Q5, GÜVENLİK TESTİNDEN 5 YILDIZ ALDI

Audi'nin tüm dünyada en çok satan SUV modeli Q5, yeni nesliyle Euro NCAP tarafından yolcu, çocuk ve yaya güvenliğinde tam not alarak 5 yıldız ile ödüllendirildi.

Tarih : 07 Mart 2017, 16:28
Puan Ver : Audi Q5, Güvenlik Testinden 5 Yıldız Aldı(7/10)6


Avrupa'da satışa sunulan otomobillerin tasarımlarını, teknik yapılarını ve güvenlik performanslarını, çarpışma testleri sonrasında titiz biçimde denetleyen bağımsız güvenlik kuruluşu Euro NCAP, Audi'nin başarılı SUV modeli Q5' in 2017 yılında satışa sunulan yeni neslini 5 Yıldız ile ödüllendirdi.



Yeni Q5, yolcu, çocuk ve yaya güvenliği noktalarında da Euro NCAP tarafından tam not aldı. Yeni Audi Q5'in bu notu almasındaki en önemli güvenlik asistanı ise Audi Pre Sense Şehir (Audi Pre Sense City) oldu. Standart olarak sunulan güvenlik sistemi Audi Pre Sense City sistem sınırları dahilinde 40 km/s hıza kadar gerçekleşen kazaların büyük bölümünü önlerken, 85 km/s kadar olan kazaların ise çarpma hızını ve bununla birlikte çarpışmanın etkisini önemli oranda azaltıyor.



Sistem gerektiğinde Audi pre sense basic kapsamındaki ek güvenlik önlemlerini devreye alıyor. Ön emniyet kemerlerini otomatik olarak geren sistem eş zamanlı olarak açık olan camları ve panoramik tavanı da kapatıyor. Sistem ayrıca çarpışma anında standart olarak sunulan fren asistanı ile fren anında savrulmayı ve bunula birlikte başka araçlara çarpma olasılığını önlemek üzere sürücüyü destekliyor.



 



kaynak:ahaber








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