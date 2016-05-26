

Audi Finans Kampanyası



Audi Finans Kampanyası kapsamında; 31 Mayıs 2016 tarihine kadar Audi araç alımlarında Audi Finans'tan 6 ay – 36 ay vade seçenekleri için % 0,99 faiz oranını kullanabilir, kredinize Audi Kasko ve Uzatılmış Garanti ürünlerini de ekleyerek % 0,89 faiz oranından yararlanabilirsiniz.







Audi Sabit Kur Kampanyası



Audi A3 modelinin 5 kapılı versiyonu olan Audi A3 Sportback, kampanya süresince sabit kur avantajıyla satışa sunuluyor. Kampanyada Audi A3 Sportback'ler için 1 Euro, 2,89 TL* olarak sabitleniyor.



* 1 EUR=2,89 TL sabit kur uygulaması 1 Nisan – 31 Mayıs 2016 tarihleri arasında perakende satış faturası kesilen A3 Sportback modeli için geçerlidir.







Audi Finans'tan 02.04.2016-31.05.2016 tarihleri arasında 6 ay – 36 ay vade seçenekleri için % 0,99 kredi faiz oranı geçerli. Kredinize Uzatılmış Garanti ve Audi Kasko ürünlerinin eklenmesi durumunda faiz oranları 6 ay – 36 ay vade için % 0,89 olarak uygulanıyor.







*Audi Finans Kampanyasına ait belirtilen faiz oranları yalnızca Audi A1 Sportback- Audi A3 Sedan- Audi A3 Cabrio- Audi A4- Audi A4 All Road (2015-2016 model), Audi S3 Sedan(2016 model) için geçerlidir. (Audi A3 Sedan 1.6 TDI Attraction S tronic ve 2015 Audi A5 Sportback modelleri kampanya dahilinde değildir.)







Audi A1 Sportback – Audi A3 Sedan- Audi A3 Cabrio araçlarda kredi üst limiti: 70.000 TL



Audi A4 model araçlarda kredi üst limiti: 90.000 TL



Audi A4 Allroad- Audi S3 Sportback- Audi S3 Sedan 2015 model araçlarda kredi üst limiti: 120.000 TL'dir.