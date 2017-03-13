

Audi'nin Coupe dinamizmi ile Avant'ın işlevselliğini birleştiren sportmen modeli Yeni A5 Sportback, benzinli 1.4 TFSI motor seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni A5 Sportback, Audi'nin üretimde ultra hafiflik felsefesi ile bir önceki nesle göre 15 kilogram hafifledi.



Böylece segmentinin en hafif modellerinden biri oldu. 7 yıl önce üretilen ilk nesle göre 85 kilogram daha hafif olan Yeni A5 Sportback'in toplam ağırlığı sürücü hariç 1470 kg. Yeni A5 Sportback'in Türkiye'de yeni satışa sunulan verimli 1.4 TFSI benzinli motor seçeneği, 100 kilometrede ortalama 5,4 litre yakıt tüketimine sahip. Hepsi S tronic otomatik şanzımanlı Dynamic, Sport ve Design olmak üzere 3 donanım seviyesinde satın alınabilecek.







kaynak:sabah