Audi A4 ve A5‘in üretim bantları, parça tedarikçisi firmalardan birinde çıkan yangından dolayı geçici olarak durdu.



Alman üretici hafta başında yaptığı açıklamayla üretimin geçici bir süreyle durabileceğini açıklamıştı. Duyurunun üzerinden saatler geçmişken, Audi cephesinden 4 gün boyunca üretim bantlarının çalışmayacağı açıklaması geldi. Duraklamanın sebebi olarak da parça tedarikçisi firmalardan birinin üretim tesisinde çıkan yangın gösterildi.







Audi'nin Neckarsulm'da bulunan üretim tesisinde günlük 1400 adet A4 ve A5 üretiliyor. Üretim bantında yaşanan bu aksaklıkla Audi, üretim sürecinde 5600 adet otomobili kapsayacak bir gerileme yaşayacak. Tesis bünyesinde çalışan 8500 çalışan da Cuma gününe kadar izinli olacak.







kaynak:sabah