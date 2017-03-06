AUDİ 1.1 MİLYON ARACINI GERİ ÇAĞIRDI
Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in üst segment markası Audi, Çin'deki toplam 681 bin aracını soğutma pompası arızası sebebiyle servise geri çağırdı.
Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in üst segment markası Audi, Çin'deki toplam 681 bin aracını soğutma pompası arızası sebebiyle servise geri çağırdı. Volkswagen sözcüsünün verdiği bilgiye göre dünya genelinde servislere çağırılan araç sayısını 1,1 milyona çıkardı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar