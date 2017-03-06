Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in üst segment markası Audi, Çin'deki toplam 681 bin aracını soğutma pompası arızası sebebiyle servise geri çağırdı.



Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in üst segment markası Audi, Çin'deki toplam 681 bin aracını soğutma pompası arızası sebebiyle servise geri çağırdı. Volkswagen sözcüsünün verdiği bilgiye göre dünya genelinde servislere çağırılan araç sayısını 1,1 milyona çıkardı.







kaynak:sabah