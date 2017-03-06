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audi 1.1 milyon aracını geri çağırdı

AUDİ 1.1 MİLYON ARACINI GERİ ÇAĞIRDI

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in üst segment markası Audi, Çin'deki toplam 681 bin aracını soğutma pompası arızası sebebiyle servise geri çağırdı.

Tarih : 06 Mart 2017, 15:50
Puan Ver : Audi 1.1 Milyon Aracını Geri Çağırdı(9/10)6


Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in üst segment markası Audi, Çin'deki toplam 681 bin aracını soğutma pompası arızası sebebiyle servise geri çağırdı. Volkswagen sözcüsünün verdiği bilgiye göre dünya genelinde servislere çağırılan araç sayısını 1,1 milyona çıkardı.



 



kaynak:sabah








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