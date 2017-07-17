ATV'de yayınlanan 'Kanatsız Kuşlar' isimli dizinin perşembe günkü tekrar bölümü pazar akşamı yayınlandı. Dizinin adının yanlış yazılması izleyenleri şaşkına çevirdi. Ekranın sağ alt köşesinde yazan 'Kanatsız Karılar' yazısını görünce neye uğradıklarını şaşıran seyirciler, sosyal medyada tepki gösterdi.

SKANDAL HATAYA İNANMAKTA ZORLANANLAR OLDU

Kanalın bu skandal hatasına inanmakta güçlük çekenler oldu. Sosyal medya kullanıcıları Twiter'dan "Skandal bir hataya mı imza atıldı, yoksa dizinin gerçek adı bu mu?" diye sordu.

İşte o Tweetlerden bazıları:

Kaynak: haberinburada