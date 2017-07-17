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ATV, Kanatsız Kuşlar Dizisinin Adını 'Kanatsız Karılar' Yazarak Skandal Hataya İmza Attı

ATV, KANATSIZ KUŞLAR DİZİSİNİN ADINI 'KANATSIZ KARILAR' YAZARAK SKANDAL HATAYA İMZA ATTI

ATV, 'Kanatsız Kuşlar'ın perşembe günkü tekrar bölümünde dizinin adını 'Kanatsız Karılar' yazarak skandal bir hataya imza attı. Bu hata izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 08:10
Puan Ver : Atv, Kanatsız Kuşlar Dizisinin Adını 'kanatsız Karılar' Yazarak Skandal Hataya İmza Attı(8/10)4

ATV'de yayınlanan 'Kanatsız Kuşlar' isimli dizinin perşembe günkü tekrar bölümü pazar akşamı yayınlandı. Dizinin adının yanlış yazılması izleyenleri şaşkına çevirdi. Ekranın sağ alt köşesinde yazan 'Kanatsız Karılar' yazısını görünce neye uğradıklarını şaşıran seyirciler, sosyal medyada tepki gösterdi.

SKANDAL HATAYA İNANMAKTA ZORLANANLAR OLDU

Kanalın bu skandal hatasına inanmakta güçlük çekenler oldu. Sosyal medya kullanıcıları Twiter'dan "Skandal bir hataya mı imza atıldı, yoksa dizinin gerçek adı bu mu?" diye sordu.

İşte o Tweetlerden bazıları:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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