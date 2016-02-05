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attığı twetten sonra gerçek ortaya çıktı !

ATTIĞI TWETTEN SONRA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI !

HDP'li İdris Baluken Cudide Madımak yaşandı açıklamasını yaptı. Hayatının kaybedenlerin 6'sının ismi bellirlerinken 3 kişininki belirlenemedi. Ölenlerin isimleri şu şekilde; Şervan Adıgüzel, Ercan Pişkin, Muhammet Özkül, Nizar Isırgan, Cengiz Sansak ve Ramazan Çömlek bu feci yangından ölen 6 kişi..

Tarih : 05 Şubat 2016, 17:17
Puan Ver : Attığı Twetten Sonra Gerçek Ortaya Çıktı !(5/10)2


Şırnak Cizre'de Cudi mahallesinde, henüz sebebi belerleneyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre 9 kişi hayatını kaybederken, 25 kişide yaralandı. HDP'li İdris Baluken Cudide Madımak yaşandı açıklamasını yaptı. Hayatının kaybedenlerin 6'sının ismi bellirlerinken 3 kişininki belirlenemedi. Ölenlerin isimleri şu şekilde; Şervan Adıgüzel, Ercan Pişkin, Muhammet Özkül, Nizar Isırgan, Cengiz Sansak ve Ramazan Çömlek bu feci yangından ölen 6 kişi...

Cizre'de korkunç yangın: 9 ölü 25 yaralı! Cizre'de olaylar bitmek bilmiyor, son olarak Cizre'de bir binada çıkan yangında 9 kişi öldü. Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir binada yangın çıktı. Yangında, 9 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. HDP'li Baluken, "Cizre'de yeni Madımak yaşandı" ifadelerini kullandı.



 








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