HDP'li İdris Baluken Cudide Madımak yaşandı açıklamasını yaptı. Hayatının kaybedenlerin 6'sının ismi bellirlerinken 3 kişininki belirlenemedi. Ölenlerin isimleri şu şekilde; Şervan Adıgüzel, Ercan Pişkin, Muhammet Özkül, Nizar Isırgan, Cengiz Sansak ve Ramazan Çömlek bu feci yangından ölen 6 kişi..



Şırnak Cizre'de Cudi mahallesinde, henüz sebebi belerleneyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre 9 kişi hayatını kaybederken, 25 kişide yaralandı. HDP'li İdris Baluken Cudide Madımak yaşandı açıklamasını yaptı. Hayatının kaybedenlerin 6'sının ismi bellirlerinken 3 kişininki belirlenemedi. Ölenlerin isimleri şu şekilde; Şervan Adıgüzel, Ercan Pişkin, Muhammet Özkül, Nizar Isırgan, Cengiz Sansak ve Ramazan Çömlek bu feci yangından ölen 6 kişi...



Cizre'de korkunç yangın: 9 ölü 25 yaralı! Cizre'de olaylar bitmek bilmiyor, son olarak Cizre'de bir binada çıkan yangında 9 kişi öldü. Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir binada yangın çıktı. Yangında, 9 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. HDP'li Baluken, "Cizre'de yeni Madımak yaşandı" ifadelerini kullandı.







